В окупованому Криму сталась ще одна аварія через газові турбіни Siemens

Фото: газотурбінні установки (siemens.com)

Аварія через газові турбіни Siemens сталась у головному корпусі Таврічеської ТЕС

В окупованому Криму газові турбіни Siemens знову стали причиною аварії, внаслідок якої зазнали пошкоджень виробничі цехи ТЕС біля Сімферополя. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переселених осіб (МінТОТ).

Зазначається, що йдеться про Таврічеську (Сімферпольську) ТЕС. Аварія сталась 3 листопада 2018 року на даху головного корпусу ТЕС. За домопогою супутникових знімків виявлено аварійну ділянку з ознаками пошкодження покрівлі.

"За наявною інформацією на теплоелектростанції, де встановлені газові турбіни Siemens, що завезені на територію АР Крим в обхід міжнародних санкцій, проводилися пусконалагоджувальні роботи, в результаті яких і могла статись аварія", - зазначили в міністерстві.

Фото: супутникова зйомка Сімферопольської ТЕС (mtot.gov.ua)

Як відомо, ТЕС має працювати на природному газі. Місце для будівництва обрано поряд з газорозподільною станцією "Сімферополь", що призначена для подачі електроенергії для південного берега Криму і Севастополя.

"Під будівництво теплоелектростанції виділено 2 земельні ділянки загальною площею 61,6 га. Загальна потужність 2 блоків Таврічеської ТЕС складатиме 470 ВМт. Замовником будівництва ТЕС виступає Міністерство енергетики РФ. Першу чергу об’єкта планували ввести в дію у 2017 році, другу - у 2018. 1 жовтня 2018 перший блок потужністю 235 МВт планувалось запустити в роботу для налагодження технологічного циклу", - додали в МінТОТ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що окупаційна "влада" Криму приховала аварію з газовими турбінами Siemens, які раніше завезли на територію анексованого півострова в обхід міжнародних санкцій. Зокрема, 30 серпня 2018 року було зафіксовано ознаки руйнування даху одного з виробничих приміщень Балаклавської ТЕС, яка будується поблизу Севастополя.