В окупованому Криму продовжили арешт фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Окупаційний "суд" залишив під вартою 7 фігурантів справи

В окупованому Сімферополі у п'ятницю, 8 листопада, "суд" продовжив арешт 7 активістам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомляється, окупаційний Київський районний "суд" Сімферополя залишив під вартою активістів Якіма Бекірова, Яшара Муедінова, Іззета Абдуллаєва, Асана Яникова, Сервета Газієва, Меджита Абдурахманова та Владлена Абдулкадирова. Активістам продовжили арешт до 15 лютого 2020 року.

"Сьогодні під час засідання наші підзахисні заявили, що вони вважають себе громадянами України і вимагали, щоб відносно них застосовувалися норми міжнародного права, зокрема, IV Женевську конвенцію... Суд не задовольнив наші клопотання. Таким чином, запобіжний захід залишився, як і раніше, утримання в СІЗО до 15 лютого", - розповів адвокат активістів Назім Шейхмамбетов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційний "суд" в Криму продовжив арешт 4 фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Руслан Месутов і Ельдар Кантимиров залишаться під вартою до 5 лютого 2020 року. Активісти були затримані російськими силовиками після обшуків 10 червня.