Бекиров может умереть в СИЗО в оккупированном Крыму, - адвокат

Фото: Эдем Бекиров (atr.ua)

Бекиров является инвалидом первой группы

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров может умереть в следственном изоляторе в аннексированом Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Как отмечается, Киевский районный суд Симферополя 13 декабря вынес решение об аресте активиста. По словам адвоката Алексея Ладина, это решение может привести к самым печальным последствиям".

"Бекиров является инвалидом первой группы. У него сахарный диабет, ампутирована нога, и есть еще масса болезней. Он требует постоянного ухода, который невозможно обеспечить в рамках следственного изолятора. Есть ощущение, что это решение может привести к самым печальным последствиям, вплоть до смерти подзащитного. Все мы знаем, что в СИЗО Симферополя - пыточные условия", - отметил Ладин.

Бекирова подозревают в том, что он хранил и передавал боеприпасы (взрывчатку и патроны) в сумке, общий вес которой, по мнению следователя ФСБ и опроса тайного свидетеля, составляет 14 килограммов.

"На суде установлено, что Бекиров по состоянию здоровья не может поднимать вес больше полуторалитровой бутылки. Если он поднимет вес больше трех килограммов, то будут катастрофические последствия. Все эти неувязки не помешали суду признать ходатайство следствия об аресте обоснованным", - подчеркнул Ладин.

Напомним, оккупационная власть в Крыму 13 декабря арестовала на два месяца крымского татарина Эдема Бекирова. Его задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара утром во вторник, 12 декабря. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников.

РБК-Украина сообщало, что 14 декабря в оккупированном Симферополе (Крым) прошли обыски у крымскотатарского активиста Али Османова.