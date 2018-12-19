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В оккупированном Крыму проверят информацию о состоянии здоровья Бекирова

Новости » Политика    19.12.2018 - 19:31
В оккупированном Крыму проверят информацию о состоянии здоровья Бекирова
Фото: Эдем Бекиров (atr.ua)

Крымский татарин в случае необходимости получит медицинскую помощь

Советник президента РФ, председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаил Федотов обратился к компетентным органам с просьбой проверить информацию о состоянии здоровья крымского татарина Эдема Бекирова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Советник Путина сообщил Денисовой эту информацию в ответ на соответствующий запрос относительно состояния здоровья Бекирова

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека направил обращение в компетентные органы Российской Федерации с просьбой проверить указанную Вами информацию и в случае необходимости принять меры по обеспечению прав вышеупомянутых лиц", - говорится в письме к Денисовой

В оккупированном Крыму проверят информацию о состоянии здоровья БекироваРанее сообщалось, что крымскотатарский активист Эдем Бекиров может умереть в следственном изоляторе в аннексированом Крыму. Он является инвалидом первой группы.

Напомним, оккупационная власть в Крыму 13 декабря арестовала на два месяца крымского татарина Эдема Бекирова. Его задержали при възде в оккупированный Крым со стороны Чонгара утром во вторник, 12 декабря. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже Киевский районный "суд" Симферополя вынес решение об аресте активиста.

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