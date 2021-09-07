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В оккупированном Крыму незаконно удерживают 125 украинцев, - омбудсмен

Автор: РБК-Украина

В оккупированном Крыму незаконно удерживают 125 украинцев. Очередные задержания произошли в начале сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудмена Людмилу Денисову в Facebook.

Она отметила, что задержания украинских граждан на территории оккупированного полуострова продолжаются.

"На сегодняшний день 125 наших граждан либо арестованы, либо задержаны, либо отбывают наказание. И вчера это произошло снова: три человека отправлены в СИЗО и четыре человека - от 10 до 15 дней будут отбывать админарест", - сообщила Денисова.

Ранее сообщалось, что прокуратура АР Крым и города Севастополь переквалифицировала уголовные производства по фактам задержания крымских татар оккупационными властями на военные преступления.

Напомним, замглавы Меджлиса и еще четырех крымских татар оккупационные власти в Крыму задержали 3-4 сентября. Их подозревают в "диверсии". Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

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