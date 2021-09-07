В оккупированном Крыму незаконно удерживают 125 украинцев, - омбудсмен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудмена Людмилу Денисову в Facebook .

Она отметила, что задержания украинских граждан на территории оккупированного полуострова продолжаются.

"На сегодняшний день 125 наших граждан либо арестованы, либо задержаны, либо отбывают наказание. И вчера это произошло снова: три человека отправлены в СИЗО и четыре человека - от 10 до 15 дней будут отбывать админарест", - сообщила Денисова.