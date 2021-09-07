ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В окупованому Криму незаконно утримують 125 українців, - омбудсмен

Новость на русском →
Вівторок 07 вересня 2021 09:50
В окупованому Криму незаконно утримують 125 українців, - омбудсмен Фото: омбудсмен Людмила Денсиова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В окупованому Криму незаконно утримують 125 українців. Чергові затримання сталися на початку вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудмена Людмилу Денісову у Facebook.

Вона відзначила, що затримання українських громадян на території окупованого півострова продовжуються.

"На сьогоднішній день 125 наших громадян або заарештовано, або затримано, або відбувають покарання. І вчора це відбулося знову: три людини відправлені в СІЗО і чотири людини - від 10 до 15 днів будуть відбувати адмінарешт", - повідомила Денісова.

Раніше повідомлялося, що прокуратура АР Крим та міста Севастополь перекваліфікувала кримінальні провадження за фактами затримання кримських татар окупаційною владою на воєнні злочини.

Нагадаємо, заступник голови Меджлісу і ще чотирьох кримських татар окупаційна влада в Криму затримали 3-4 вересня. Їх підозрюють у "диверсії". Їм загрожує від 12 до 15 років в'язниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Окуповані території
NEWS
У Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів
У Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів
DAILY
Пенсії, податки та олігархи. Чим займеться Рада цієї осені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки та олігархи. Чим займеться Рада цієї осені