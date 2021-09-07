В окупованому Криму незаконно утримують 125 українців, - омбудсмен
В окупованому Криму незаконно утримують 125 українців. Чергові затримання сталися на початку вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудмена Людмилу Денісову у Facebook.
Вона відзначила, що затримання українських громадян на території окупованого півострова продовжуються.
"На сьогоднішній день 125 наших громадян або заарештовано, або затримано, або відбувають покарання. І вчора це відбулося знову: три людини відправлені в СІЗО і чотири людини - від 10 до 15 днів будуть відбувати адмінарешт", - повідомила Денісова.
Раніше повідомлялося, що прокуратура АР Крим та міста Севастополь перекваліфікувала кримінальні провадження за фактами затримання кримських татар окупаційною владою на воєнні злочини.
Нагадаємо, заступник голови Меджлісу і ще чотирьох кримських татар окупаційна влада в Криму затримали 3-4 вересня. Їх підозрюють у "диверсії". Їм загрожує від 12 до 15 років в'язниці.