"Власть" Крыма готовит детей к службе в вооруженных силах РФ

Власти оккупированного Крыма проводят среди детей меры, которые направлены на пропаганду войны и вступления в армию РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

Отмечается, что подготовка детей происходит к основам военной службы в школах и учебных заведениях.

"Детей и молодежь учат основам военных наук, пользованию огнестрельным оружием, непосредственно оказывают давление на сознание детей и молодежи. Таким образом оккупационная власть готовит пополнение числа служащих вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также сообщили, что готовят уголовные производства по этому поводу.

"Это нарушает нормы международного гуманитарного права, поэтому прокуратура АР Крым зарегистрировала производства по заявлению ОО "Крымская правозащитная группа" по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). На данный момент решается вопрос определения подследственности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что милитаризация детей происходит на основе выданного 3 апреля 2015 представителями оккупационной власти приказа "О создании Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES заявил, что "самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма". По его словам, у украинских властей есть несколько идей по возвращению полуострова под контроль Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада признала нелегитимными "выборы" в оккупированном Крыму. 11 сентября парламентарии поддержали за основу и в целом проект постановления №2119 "О заявлении Верховной рады Украины о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - Автономная Республика Крым и г. Севастополь".