В оккупированном Крыму 9 провайдеров полностью блокируют 23 сайта

В Крыму 9 провайдеров в девяти населенных пунктах полностью блокируют 18 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

Отмечается, что мониторинг был проведен в ноябре-декабре 2019 года. Проверку доступности сайтов провели с помощью сетей 9 разных провайдеров в 9 крымских населенных пунктах БелНет (Белогорск), SevStar (Севастополь), Мечта (Симферополь), Боспортелеком (Керчь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), Сиваш-нет (Красноперекопск), Гигабайт (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой).

По состоянию на конец декабря 2019 года, эти провайдеры не дают доступ минимум к 23 сайтам, которые свободно работают на подконтрольной Украине территории: Цензор.нет, QHA, След.нет, UAinfo, 5 канал, 112 Украина, Апостроф, Фокус, Главком, Центр журналистских расследований, ТонеТо, Депо, Украинская правда, РБК, Укринформ, Левый берег, Зеркало недели, Стрічка, а также сайты социальных сетей Линкедин и Телеграмм и сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и Хизб ут-Тахрир.

Кроме того, у 8 из 9 провайдеров заблокирован сайт Апостроф. У 5 провайдеров из 9 недоступен сайт общественного объединения “Крымская Солидарность”. Сайты Радио НВ, 112 Украина и 24 канала недоступны у 1 провайдера из 9.

При этом, всего несколько сайтов из списка заблокированы со ссылкой на требования Роскомнадзора. В основном с сайтами не устанавливается соединение либо на экране появляется надпись "Ошибка 403".

Правозащитники отмечают, что власти России в Крыму стремятся к уничтожению плюрализма мнений и фактической замене независимых СМИ источниками государственной российской пропаганды.

"Таким образом, крымчан, по сути, лишают возможности получать информацию об Украине и проблемах в сфере прав человека, которые происходят в Крыму, т.к. подконтрольные Кремлю СМИ скрывают большинство таких фактов от жителей полуострова", - говорят правозащитники, прызывая прекратить ограничение доступа к медиа.

Ранее стало известно, что в Украине создается государственный телеканал для временно оккупированных территорий на базе канала UATV, который начнет работать с середины февраля.

РБК-Украина писало, что министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявлял, что вещание этого телеканала будет осуществляться только на территории Донбасса и будет происходить на украинском и русском языках.