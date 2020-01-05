В окупованому Криму 9 провайдерів повністю блокують 23 сайта

В Криму 9 провайдерів в дев'яти населених пунктах повністю блокують 18 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу".

Зазначається, що моніторинг був проведений у листопаді-грудні 2019 року. Перевірку доступності сайтів провели з допомогою мереж 9 різних провайдерів в 9 кримських населених пунктах БелНет (Білогірськ), SevStar (Севастополь), Мрія (Сімферополь), Боспортелеком (Керч), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район), Сиваш-ні (Красноперекопськ), Гігабайт (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой).

За станом на кінець грудня 2019 року, ці провайдери не дають доступ щонайменше до 23 сайтів, які вільно працюють на підконтрольній території Україні: Цензор.нет, QHA, Слід.ні, UAinfo, 5 канал, 112 Україна, Апостроф, Фокус, Главком, Центр журналістських розслідувань, ТонеТо, Депо, Українська правда, РБК, Укрінформ, Лівий берег, Дзеркало тижня, Стрічка, а також сайти соціальних мереж Лінкедін і Телеграм і сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови і Хізб ут-Тахрір.

Крім того, у 8 з 9 провайдерів заблокований сайт Апостроф. У 5 провайдерів з 9 недоступний сайт громадського об'єднання "Кримська Солідарність". Сайти Радіо НВ, 112 Україна і 24 каналу недоступні у 1 провайдера з 9.

При цьому, всього кілька сайтів зі списку заблоковані з посиланням на вимоги Роскомнадзора. В основному з сайтами не встановлюється з'єднання або на екрані з'являється напис "Помилка 403".

Правозахисники наголошують, що влада Росії в Криму прагнуть до знищення плюралізму думок і фактичної заміни незалежних ЗМІ джерелами державної російської пропаганди.

"Таким чином, кримчан, по суті, позбавляють можливості отримувати інформацію про Україну та проблеми у сфері прав людини, які відбуваються в Криму, т. до. підконтрольні Кремлю ЗМІ приховують більшість таких фактів від жителів півострова", - кажуть правозахисники, прызывая припинити обмеження доступу до медіа.

Раніше стало відомо, що в Україні створюється державний телеканал для тимчасово окупованих територій на базі каналу UATV, який почне працювати з середини лютого.

РБК-Україна повідомляло, що міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявляв, що мовлення цього телеканалу буде здійснюватися тільки на території Донбасу і відбуватиметься українською та російською мовами.