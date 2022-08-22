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В оккупированном Херсоне раздаются взрывы: оккупанты говорят о работе ПВО

Фото: В оккупированном Херсоне раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Херсоне раздаются взрывы. Оккупационные власти говорят, что работает система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

По данным издания, в течение нескольких минут произошло по меньшей мере 10 взрывов.

О взрывах в Херсоне также сообщает "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

При этом местные паблики публикуют фотографии, на которых виден поднимающийся дым в районе Антоновского моста.

Обновлено. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подтвердил, что украинские военные наносят удары по Антоновскому мосту.

"ВСУ снова наносят удары по Антоновскому мосту! Не пришлось долго и ждать: россияне отремонтировали - наши Вооруженные силы подкорректировали. Изнуряем врага в Херсонской области", - написал он.

Фото: взрывы в Херсоне (Telegram)

Напомним, в ночь на 14 августа ВСУ в очередной раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.

Кроме того, недавно стало известно, что ВСУ попали в четвертый мост в Херсонской области, которым оккупанты перебрасывали технику.

Позже глава Николаевской ОВА заявил, что руководящий состав оккупантов бежит с правого берега Херсонской области, чтобы не оказаться в окружении.

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