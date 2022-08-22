В окупованому Херсоні лунають вибухи: окупанти говорять про роботу ППО

У тимчасово окупованому Херсоні лунають вибухи. Окупаційна влада каже, що працює система протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".
За даними видання, протягом декількох хвилин сталося щонайменше 10 вибухів.
Про вибухи в Херсоні також повідомляє "Суспільне".
"У Херсоні чутні вибухи", - йдеться в повідомленні.
При цьому місцеві пабліки публікують фотографії, на яких видно піднімається дим в районі Антонівського мосту.
Фото: вибухи в Херсоні (Telegram)
Нагадаємо, в ніч на 14 серпня ЗСУ в черговий раз вдарили по Антонівському мосту в Херсоні.
Крім того, нещодавно стало відомо, що ЗСУ потрапили в четвертий міст у Херсонській області, яким окупанти перекидали техніку.
Пізніше глава Миколаївської ОВВА заявив, що керівний склад окупантів біжить з правого берега Херсонської області, щоб не опинитися в оточенні.