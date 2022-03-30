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В оккупированном Херсоне похитили священника ПЦУ

Фото: Сергей Чудинович (Facebook.com/Rivnecerkva)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном российскими войска ми Херсоне похитили священника Православной церкви Украины Сергея Чудиновича. Неизвестные представились сотрудниками "милиции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Вгору".

"Сегодня, в 8:30 утра, неизвестные представители "милиции" похитили священника Православной церкви Украины Сергея Чудиновича. Его забрали прямо из церкви, сообщают очевидцы происшествия", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, трое мужчин провели обыск в церкви, проверили документы и мессенджеры у присутствующих. При этом свои документы показывать отказались.

"После этого вместе с Сергеем Чудновичем сели в зеленый DAEWOO Sens ВТ6734ВІ и уехали в неизвестном направлении", - указано в сообщении.

Как пишет издание, Сергей Чудинович - настоятель церкви Пресвятой Богородицы в микрорайоне остров, он известный в Херсоне общественный деятель и волонтер.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты похитили мэра одного из городов Херсонской области.

Также сообщалось, что российские военные захватили в плен служителя церкви в Киевской области.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 35 дней. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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ХерсонПЦУВойна России против Украины