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В окупованому Херсоні викрали священника ПЦУ

Фото: Сергій Чудинович (Facebook.com/Rivnecerkva)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому російськими війська ми Херсоні викрали священника Православної церкви України Сергія Чудиновича. Невідомі представились співробітниками "міліції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Вгору".

"Сьогодні, о 8:30 ранку, невідомі представники "міліції" викрали священника Православної церкви України Сергія Чудиновича. Його забрали просто із церкви, повідомляють очевидці події", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, троє чоловіків провели обшук у церкві, перевірили документи та месенджери у присутніх. При цьому свої документи показувати відмовились.

"Після цього разом і із Сергієм Чудновичем сіли у зелений DAEWOO Sens ВТ6734ВІ та поїхали у невідомому напрямку", - вказано в повідомленні.

Як пише видання, Сергій Чудинович - настоятель церкви Пресвятої Богородиці у мікрорайоні острів, він відомий у Херсоні громадський діяч та волонтер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти викрали мера одного з міст Херсонської області.

Також повідомлялося, що російські військові захопили у полон служителя церкви у Київській області.

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ХерсонПЦУВійна Росії проти України