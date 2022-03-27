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Российские военные захватили в плен служителя церкви в Киевской области

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Воскресенье 27 марта 2022 13:50
Российские военные захватили в плен служителя церкви в Киевской области Фото: российские военные захватили в плен служителя церкви в Киевской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области в селе Мотожин оккупанты напали на реабилитационный центр "Восор" от церкви "Спасение". Взяли в плен служителя церкви.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Всеукраинский собор.

По словам епископа церкви "Спасение" Юрия Бабинца, российские военные обстреляли здание реабилитационного центра.

Находившиеся внутри люди начали быстро покидать здание и выпрыгивать со второго этажа. После этого оккупанты ворвались внутрь и открыли огонь по всем комнатам.

Служитель церкви Олега Бондаренко был взять в плен и увезен в неизвестном направлении.

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