Российские военные захватили в плен служителя церкви в Киевской области

В Киевской области в селе Мотожин оккупанты напали на реабилитационный центр "Восор" от церкви "Спасение". Взяли в плен служителя церкви.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Всеукраинский собор .

По словам епископа церкви "Спасение" Юрия Бабинца, российские военные обстреляли здание реабилитационного центра.

Находившиеся внутри люди начали быстро покидать здание и выпрыгивать со второго этажа. После этого оккупанты ворвались внутрь и открыли огонь по всем комнатам.

Служитель церкви Олега Бондаренко был взять в плен и увезен в неизвестном направлении.