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Оккупанты похитили мэра одного из городов Херсонской области

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Херсонская область, Вторник 29 марта 2022 18:13
Оккупанты похитили мэра одного из городов Херсонской области Оккупанты похитили мэра Голой Пристани (24tv.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты 28 марта похитили мэра Голой Пристани Херсонской области Александра Бабича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Сообщается, что по данному факту в прокуратуре уже открыли уголовное дело.

Отмечается, что оккупанты угрожали мэру огнестрельным оружием. Сейчас Бабича удерживают в заложниках.

В рамках уголовного дела принимают все возможные меры для установления обстоятельств происшествия и причастных лиц.

Ранее мы сообщали, что российские военные захватили в плен служителя церкви в Киевской области.

Также мы писали, что в Геническе оккупанты похитили депутата "Слуги народа".

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