Оккупанты похитили мэра одного из городов Херсонской области
Российские оккупанты 28 марта похитили мэра Голой Пристани Херсонской области Александра Бабича.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Сообщается, что по данному факту в прокуратуре уже открыли уголовное дело.
Отмечается, что оккупанты угрожали мэру огнестрельным оружием. Сейчас Бабича удерживают в заложниках.
В рамках уголовного дела принимают все возможные меры для установления обстоятельств происшествия и причастных лиц.
Ранее мы сообщали, что российские военные захватили в плен служителя церкви в Киевской области.
Также мы писали, что в Геническе оккупанты похитили депутата "Слуги народа".
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