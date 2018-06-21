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На оккупированном Донбассе завтра пройдут принудительные антиукраинские митинги, - ГУР

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 13:23
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)

Командование РФ на Донбассе продолжает проводить пропагандистские массовые мероприятия

На оккупированном Донбассе боевики планируют завтра провести принудительные антиукраинские митинги в крупных городах. Об этом со ссылкой на информацию разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По данным разведки, командование РФ на Донбассе продолжает проводить пропагандистские массовые мероприятия с их освещением в российских СМИ.

"В частности, завтра, 22 июня, в больших городах временно оккупированных территорий запланировано проведение принудительных антиукраинских митингов с участием местного населения и военнослужащих российских оккупационных войск", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 20 июня 2018 года, ранены трое украинских военных.

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Теги публикации: Министерство обороны Украины, Российская Федерация, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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