На Донбассе за сутки ранены 3 украинских военных

Боевики 30 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 20 июня 2018 года, ранены трое украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки три украинских воина получили ранения. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Военнослужащих безотлагательно эвакуировали в военные госпитали", - сообщил он.

Как сообщили в Минобороны, за прошедшие сутки боевики 30 раз обстреливали украинские позиции, украинские военные 12 раз открывали огонь в ответ.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) уже переоборудовали четыре блокпоста.