На окупованому Донбасі завтра пройдуть примусові антиукраїнські мітинги, - ГУР

Командування РФ на Донбасі продовжує проводити пропагандистські масові заходи

На окупованому Донбасі бойовики планують завтра провести примусові антиукраїнські мітинги у великих містах. Про це з посиланням на інформацію розвідки на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За даними розвідки, командування РФ на Донбасі продовжує проводити пропагандистські масові заходи з їх висвітленням у російських ЗМІ.

"Зокрема завтра, 22 червня, у великих містах тимчасово окупованих територій заплановано проведення примусових антиукраїнських мітингів за участю місцевого населення та військовослужбовців російських окупаційних військ", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 20 червня 2018 року, поранено трьох українських військових.