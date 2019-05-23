На оккупированном Донбассе усилили пропаганду о предоставлении гражданства РФ, - ГУР

Российские оккупационные администрации на выполнение указаний Кремля усиливают пропаганду о предоставлении российского гражданства населению временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В частности, руководство так называемых "республик" требует от органов местного самоуправления усилить среди местного населения разъяснительную работу по выдаче паспортов РФ.

"При этом, российские пропагандисты обязывают руководителей районных администраций агитировать местных жителей для дальнейшего распространения ими информации среди родственников и знакомых, которые проживают на территории Украины, о возможности получения российского гражданства в случае приезда для проживания на временно оккупированной территории", - сообщает разведка.

Напомним, ранее разведка установила, что российские офицеры на Донбассе распространяют информацию о возможном повышении зарплат боевикам из числа местного наседення в случае принятия их в гражданство Российской Федерации.