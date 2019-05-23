На окупованому Донбасі посилили пропаганду щодо наданння громадянства РФ, - ГУР

Російські окупаційні адміністрації на виконання вказівок Кремля посилюють пропаганду щодо надання російського громадянства населенню тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зокрема, керівництво так званих "республік" вимагає від органів місцевого самоврядування посилити серед місцевого населення роз’яснювальну роботу щодо видачі паспортів РФ.

"При цьому, російські пропагандисти зобов’язують керівників районних адміністрацій агітувати місцевих мешканців для подальшого поширення ними інформації серед родичів і знайомих, які проживають на території України, про можливість отримання російського громадянства у разі приїзду для проживання на тимчасово окупованій території", - повідомляє розвідка.

Нагадаємо, раніше розвідка встановила, що російські офіцери на Донбасі розповсюджують інформацію про можливе підвищення зарплат бойовикам із числа місцевого наседення у разі прийняття їх у громадянство Російської Федерації.