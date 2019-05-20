Оккупанты деньгами поощряют боевиков Донбасса оформлять гражданство РФ, - разведка

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При этом задерживают зарплаты рядовым и сержантам, которые приехали из РФ

На Донбассе российские офицеры распространяют информацию о возможном повышении зарплат боевикам из числа местного наседення в случае принятия их в гражданство Российской Федерации. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

При этом, как информирует разведка, денежное обеспечение сержантскому и рядовому составу российских военных постоянно задерживается и не выплачивается в полном объеме.

"Указанное приводит к росту протестных настроений среди личного состава. Так, в отдельных передовых подразделениях противника более трети личного состава изъявили желание досрочно уволиться с военной службы, возросло количество случаев самовольного оставления места службы и дезертирства", - передает данные разведки пресс-служба Минобороны.

Напомним, пророссийские боевики на Донбассе расширили воздушную разведку в украинском тылу. Также российское командование оккупационных войск усилило деятельность с целью провокации обострения ситуации вдоль линии соприкосновения.