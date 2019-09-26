На оккупированном Донбассе усилили полицейский режим, - разведка

Фото: бойовики на Донбасі (youtube.com vicenews)

Введено ограничение на перемещение гражданских и автотранспорта

Командование российско-оккупационных войск усилило полицейский режим на подконтрольном Донбассе. Об этом заявил спикер Минобороны Максим Праута.

По данным украинской разведки, на оккупированном Донбассе под видом мер по борьбе с "диверсантами" дополнительно ограничили перемещение гражданских и автотранспорта. Сотрудники так называемых "правоохранительных органов" задерживают людей без паспортов "ЛНР"/"ДНР", подозревая их в нелояльности к оккупационному режиму.

Также сообщается, что местным жителям подается неправдивая и искаженная информация о якобы террористических действиях Объединенных сил. В частности, под этим предлогом объясняют наращивание боевой и мобилизационной подготовки оккупационных войск.

"Таким образом противник пытается навязать обществу убеждение о намерениях Украины "силовым путем решить конфликт на Донбассе", а также усилить антиукраинские настроения среди местного населения", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало РБК-Украина, 25 сентября в Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований "ДНР", расположенный в районе поселков Горняк и Грабари Куйбышевского района. В результате пожара прогремела серия взрывов.

Жителей, которые находились в зоне опасности, пришлось срочно эвакуировать из домов. Были открыты пункты временного размещения.