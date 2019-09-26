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В Кремле отреагировали на идею о белорусских миротворцах на Донбассе

Новости » Политика    26.09.2019 - 13:02
В Кремле отреагировали на идею о белорусских миротворцах на Донбассе
Фото: Дмитрий Песков

Предложение Лукашенко должны оценивать участники конфликта на юго-востоке Украины, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на идею о белорусских миротворцах на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Пескова, предложение президента Александра Лукашенко должны оценивать участники конфликта на юго-востоке Украины.

"Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны Киев, а с другой стороны самопровозглашенные республики". - сказал он.

Он так же отметил, что в тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта не было.

Напомним, Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы при условии согласия сторон. По словам главы республики, Минск продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Как сообщало РБК-Украина, ранее Лукашенко заявил, что страна готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса. По его словам, Беларусь заинтересована в мире и стабильности на территории Украины. Он также отметил, что Беларусь продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира в Украине. В частности, обеспечивать работу трехсторонней контактной группы в Минске, оказывать гуманитарную помощь, участвовать в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Лукашенко сомневается в возвращении Крыма Украине Беларусь готова взять под контроль границу с Россией на Донбассе
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