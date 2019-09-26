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На окупованому Донбасі посилили поліцейський режим, - розвідка

Новини » Політика    26.09.2019 - 15:11
На окупованому Донбасі посилили поліцейський режим, - розвідка
Фото: бойовики на Донбасі (youtube.com vicenews)

Введено обмеження на переміщення цивільних та автотранспорту

Командування російсько-окупаційних військ посилило поліцейський режим на тимчасово окупованій території Донбасу. Про це заявив спікер Міноборони Максим Праута.

За даними розвідки, на окупованому Донбасі під приводом заходів нібито з протидії "українським диверсантам", додатково обмежили переміщення цивільних та автотранспорту. Співробітники так званих "правоохоронних органів" затримують людей без паспортів "ЛНР" / "ДНР", підозрюючи їх у нелояльності до окупаційного режиму.

Також повідомляється, що місцевим жителям подається неправдива та перекручена інформація про нібито терористичні дії Об'єднаних сил. Зокрема, під цим приводом пояснюють нарощування бойової і мобілізаційної підготовки окупаційних військ.

"У такий спосіб противник намагається нав’язати суспільству переконання про наміри України "силовим шляхом вирішити конфлікт на Донбасі", а також посилити антиукраїнські настрої серед місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, 25 вересня у Донецьку загорівся склад боєприпасів незаконних збройних формувань "ДНР", розташований в районі селищ Гірник і Грабари Куйбишевського району. В результаті пожежі прогриміла серія вибухів.

Жителів, які перебували у зоні небезпеки, довелося терміново евакуювати з будинків. Було відкрито пункти тимчасового розміщення.

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