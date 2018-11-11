На окупованому Донбасі відсутній мобільний зв'язок від Vodafone

Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні на окупованому Донбасі проходять "вибори"

На окупованій частині Донецької області сьогодні, 11 листопада 2018 року, відсутній мобільний зв'язок від Vodafone. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ОстроВ".

Як повідомляється, жителі підконтрольних територій повідомляють, що не можуть додзвонитися своїм рідним і близьким, які проживають на окупованій території Донецької області, оскільки зв'язок українського мобільного оператора Vodafone там відсутній.

Крім того, наголошується, що так зване "міністерство зв'язку" ДНР" визнало, що відключення сигналу сталося на окупованій території.

"По всій території "ДНР" відсутній сигнал українського оператора Vodafone. Попередньо пошкодження оптоволоконної лінії зв'язку між Донецьком і Луганськом. Проводяться заходи щодо визначення місця пошкодження з подальшим ремонтом", - цитує видання повідомлення так званого "міністерства зв'язку".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в "ДНР" і "ЛНР" проходять вибори ватажків псевдореспублік.

Відзначимо, за словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, Росію чекає посилення міжнародних санкцій за організацію так званих "виборів" на окупованому Донбасі.