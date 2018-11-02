На окупованому Донбасі обстріляли безпілотник місії ОБСЄ

Ілюстративне фото (osce.org)

Безпілотник місії ОБСЄ потрапив під обстріли в районі окупованого Жовтого

На окупованому Донбасі під обстріли потрапив безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт місії від 2 листопада.

Як зазначається, безпілотник ОБСЄ обстріляли зі стрілецької зброї на південній околиці окупованого Жовтого.

"У напрямку безпілотного літального апарата СММ знову, за оцінкою місії, вели вогонь зі стрілецької зброї. Здійснюючи політ міні-БПЛА СММ на південній околиці н. п. Жовте (непідконтрольний урядові, 17 км на північний захід від Луганська), спостерігачі чули 40 пострілів зі стрілецької зброї на відстані близько 2 км на північно-північний захід від їхньої позиції, у районі, де пролітав БПЛА. За їхньою оцінкою, вогонь вівся в напрямку БПЛА. Спостерігачі приземлили БПЛА, який не було пошкоджено, та залишили цей район", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 28 жовтня у місії ОБСЄ заявили, що під час польоту над окупованими територіями Донецької області зник їхній безпілотник. Через кілька днів перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг зазначав, що уламки зниклого безпілотника ОБСЄ на Донбасі так і не вдалося знайти.

Крім того, повідомлялося, що Німеччина і Франція звинуватили Росію і бойовиків у причетності до зникнення безпілотника місії ОБСЄ на Донбасі.