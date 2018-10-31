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Хуг прокомментировал исчезновение беспилотника на оккупированной территории

Новости » Общество    31.10.2018 - 16:18
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

Хуг рассказал, что обломки пропавшего беспилотника ОБСЕ на Донбассе не удалось найти

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал, что обломки пропавшего беспилотника ОБСЕ на Донбассе так и не удалось найти. Об этом Хуг рассказал в ходе брифинга, передавит корреспондент РБК-Украина.

"Мы отправляли патрули к месту, где якобы упал беспилотник, однако обломков так и не нашли. Вы также знаете из наших отчетов, перед потерей контроля над аппаратом, камера на беспилотнике зафиксировала зенитный ракетный комплекс, и также было зафиксировано сильное глушение сигнала. Мы постараемся изучить причины этих действий", - рассказал он.

Отметим, что срок полномочий Хуга на занимаемой должности завершается сегодня, 31 октября.

Напомним, 28 октября в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что во время полета над оккупированными территориями Донецкой области исчез их беспилотник.  Беспилотник обнаружил зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса". После этого БПЛА был отправлен в сторону Сауровки. Кроме того, на протяжении 35 минут полета в районах Сауровки и Нижнекрынского отмечались помехи, по оценке, вследствие глушения. Беспилотник не вернулся к наземному пункту управления и считается утерянным.

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Новости Украины ОБСЕбеспилотникАлександр Хуг
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