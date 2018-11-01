Германия и Франция обвинили РФ в причастности к исчезновению беспилотника ОБСЕ на Донбассе

Фото: беспилотник ОБСЕ (osce.org)

РФ и поддерживаемые ею сепаратисты несут ответственность за уничтожение беспилотника

Германия и Франция обвинили Россию и боевиков в причастности к исчезновению беспилотника специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Информация, собранная наблюдательной миссией, свидетельствует о том, что Российская Федерация и поддерживаемые ею сепаратисты несут ответственность за уничтожение беспилотника", - говорится в заявлении.

Напомним, 28 октября в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что во время полета над оккупированными территориями Донецкой области исчез их беспилотник. Беспилотник обнаружил зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса". После этого БПЛА был отправлен в сторону Сауровки. Кроме того, на протяжении 35 минут полета в районах Сауровки и Нижнекрынского отмечались помехи, по оценке, вследствие глушения. Беспилотник не вернулся к наземному пункту управления и считается утерянным.

Позже в ОБСЕ заявили, что обломки пропавшего беспилотника на Донбассе так и не удалось найти.