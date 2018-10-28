В ОБСЕ заявили об исчезновении беспилотника на оккуппированной территории

Фото: ОБСЕ (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Над неподконтрольной территорией Донецкой области пропал беспилотник ОБСЕ

В Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ заявили, что во время полета над оккупированными территориями Донецкой области исчез их беспилотник. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет миссии

Отмечается, что беспилотник обнаружил зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса". После этого беспилотник был отправлен в сторону Сауровки.

"В 01:36 беспилотник обнаружил колонну в составе 7 грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через границу. Колонна следовала на юго-запад в направлении н. п. Манич (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка). После этого БПЛА направили на юг в направлении Нижнекрынского для продолжения наблюдения за колонной. В 01:53 СММ полностью потеряла связь с БПЛА, когда он пролетал на высоте примерно 7 000 футов над районом к юго-востоку от Нижнекрынского", - говорится в отчете.

Сообщается, что на протяжении 35 минут полета в районах Сауровки и Нижнекрынского отмечались помехи, по оценке, вследствие глушения. Беспилотник не вернулся к наземному пункту управления и считается утерянным.

Напомним, ранее миссия ОБСЕ в Украине заявила, что слова Александра Хуга в интервью Foreign Policy о якобы отсутствии прямого вмешательства Российской Федерации в ситуацию на Донбассе были неверно истолкованы.