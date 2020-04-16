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На оккупированном Донбассе за месяц задержали еще 13 украинцев

Новости » Происшествия     16.04.2020 - 18:44
На оккупированном Донбассе за месяц задержали еще 13 украинцев
Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)

Боевики продолжают наращивать "обменный фонд"  

Боевики на оккупированном Донбассе за последний месяц задержали еще 13 украинцев. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пасхальный обмен: как возвращали украинцев из плена боевиков на Донбассе".

В комментарии РБК-Украина директор "Восточной правозащитной группы" Вера Ястребова рассказала, что за прошлый месяц там задержали 13 человек якобы за шпионаж и государственную измену. В то же время она позитивно оценила динамуку налаживания обменов пленными.

"За каждой цифрой стоит жизнь и судьба не только этого человека, а всех его близких. Но мы видим, что Украина действует в рамках правового поля, а с той стороны придумывают людям преступления, сажают их за решетку и используют для того, чтобы обменять своих", - отметила Ястребова.

Напомним, в марте боевики устроили провокацию на Донбассе с участием одетого в военную форму гражданина Российской Федерации. В частности, по данным украинской стороны, боевики специально надели на него военный бушлат и направили на позиции Вооруженных сил Украины, а не на контрольный пункт пропуска.

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