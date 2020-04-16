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На окупованому Донбасі за місяць затримали ще 13 українців

Новини » Надзвичайні події     16.04.2020 - 18:44
На окупованому Донбасі за місяць затримали ще 13 українців
Ілюстративне фото (facebook.com/abazia)

Бойовики продовжують нарощувати "обмінний фонд"

Бойовики на окупованому Донбасі за останній місяць затримали ще 13 українців. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Великодній обмін: як повертали українців з полону бойовиків на Донбасі".

В коментарі РБК-Україна директор "Східної правозахисної групи" Віра Ястребова розповіла, що за минулий місяць там затримали 13 осіб нібито за шпигунство і державну зраду. У той же час вона позитивно оцінила динамуку налагодження обмінів полоненими.

"За кожною цифрою стоїть життя і доля не тільки людини, а всіх його близьких. Але ми бачимо, що Україна діє в рамках правового поля, а з тієї сторони придумують людям злочини, садять їх за ґрати і використовують для того, щоб обміняти своїх", - зазначила Ястребова.

Нагадаємо, в березні бойовики влаштували провокацію на Донбасі з участю одягненого у військову форму громадянина Російської Федерації. Зокрема, за даними української сторони, бойовики спеціально наділи на нього військовий бушлат і направили на позиції Збройних сил України, а не на контрольний пункт пропуску.

Стали відомі дата і теми наступної зустрічі ТКГ по Донбасу Євросоюз назвав обмін полоненими радісним кроком
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