Оккупация Запорожской АЭС. Галущенко объяснил, что ожидает Украина от МАГАТЭ
Украина ожидает от Международного агентства по атомной энергии жесткой реакции на оккупацию россиянами Запорожской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в эфире телемарафона.
Галущенко объяснил, что после захвата Чернобыльской атомной станции МАГАТЭ приняло официальную резолюцию с осуждением действий России. В то же время по Запорожской АЭС такого шага не было принято.
"Мы, как минимум, хотели бы оценку того, что там происходит. На самом деле была уже декларация, принятая МАГАТЭ к тому времени, на 3 марта. Она касалась захвата Чернобыльской станции, тогда ЗАЭС еще не была оккупирована. Она была принята, там в принципе достаточно нормальные формулировки относительно того, что России нарушила все принципы", - объяснил министр.
Глава Минэнерго подчеркнул, что Украина ожидает от МАГАТЭ "резких заявлений" и призывов к РФ с соблюдением международного законодательства.
Однако Галущенко не отрицал того, что визит делегации МАГАТЭ на захваченную россиянами ЗАЭС необходим.
Напомним, накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что оккупирована Запорожская АЭС "вышла из-под контроля".
Глава Офиса президента отреагировал на заявление и призвал экспертов МАГАТЭ посетить ЗАЭС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.