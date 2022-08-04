Оккупация Запорожской АЭС. Галущенко объяснил, что ожидает Украина от МАГАТЭ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в эфире телемарафона.

Галущенко объяснил, что после захвата Чернобыльской атомной станции МАГАТЭ приняло официальную резолюцию с осуждением действий России. В то же время по Запорожской АЭС такого шага не было принято.

"Мы, как минимум, хотели бы оценку того, что там происходит. На самом деле была уже декларация, принятая МАГАТЭ к тому времени, на 3 марта. Она касалась захвата Чернобыльской станции, тогда ЗАЭС еще не была оккупирована. Она была принята, там в принципе достаточно нормальные формулировки относительно того, что России нарушила все принципы", - объяснил министр.

Глава Минэнерго подчеркнул, что Украина ожидает от МАГАТЭ "резких заявлений" и призывов к РФ с соблюдением международного законодательства.

Однако Галущенко не отрицал того, что визит делегации МАГАТЭ на захваченную россиянами ЗАЭС необходим.