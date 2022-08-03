Контролируется безумцами. Ермак призвал экспертов МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС

Эксперты МАГАТЭ должны в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС. Станция уже почти пять месяцев находится под контролем российских безумцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Twitter .

По его словам, сейчас сотрудники атомной электростанции работают в очень сложных условиях и находятся под постоянным давлением россиян.

"Мир должен быть уверен в безопасности работы ЗАЭС. Эксперты МАГАТЭ должны как можно быстрее посетить станцию, как того требуют международные правила атомной безопасности. Самая большая в Европе атомная электростанция превратилась в самую большую атомную угрозу в руках российских безумцев", - подчеркнул Ермак.