Окупація Запорізької АЕС. Галущенко пояснив, що очікує Україна від МАГАТЕ
Україна очікує від Міжнародного агентства з атомної енергії жорстокої реакції на окупацію росіянами Запорізької АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка в ефірі телемарафону.
Галущенко пояснив, що після захоплення Чорнобильської атомної станції МАГАТЕ прийняло офіційну резолюцію зі засудженням дій Росії. Водночас щодо Запорізької АЕС такого кроку не було прийнято.
"Ми, як мінімум, хотіли б оцінку того, що там відбувається. Насправді була вже декларація, прийнята МАГАТЕ на той час, на 3 березня. Вона стосувалася захоплення Чорнобильської станції, тоді ЗАЕС ще не було окупована. Вона була ухвалена, там в принципі досить нормальні формулювання стосовно того, що Росії порушила всі принципи", - пояснив міністр.
Очільник Міненерго підкреслив, що Україна очікує від МАГАТЕ "різких заяв" та закликів до РФ з дотриманням міжнародного законодавства.
Проте Галущенко не заперечив того, що візит делегації МАГАТЕ на захоплену росіянами ЗАЕС необхідний.
Нагадаємо, напередодні гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що окупована Запорізька АЕС "вийшла з-під контролю".
Глава Офісу президента відреагував на заяву та закликав експертів МАГАТЕ відвідати ЗАЕС.
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