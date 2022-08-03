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В МАГАТЭ признали, что захваченная оккупантами Запорожская АЭС "вышла из-под контроля"

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Вена, Среда 03 августа 2022 13:47
В МАГАТЭ признали, что захваченная оккупантами Запорожская АЭС "вышла из-под контроля" Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Международное агентство по атомной энергии признает, что захваченная российскими военными Запорожская АЭС "вышла из-под контроля". Сейчас связь с работниками нестабильна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в интервью Associated Press.

Он отметил, что после захвата на крупнейшей в Европе атомной станции были нарушены все принципы ядерной безопасности.

"То, что поставлено на карту, чрезвычайно серьезное и опасное", - добавил Гросси.

Гендиректор предупредил, что ЗАЭС "полностью вышла из-под контроля", поэтому призывает Украину и Россию разрешить экспертам посетить станцию, чтобы избежать катастрофы. Гросси добавил, что связь с персоналом станции часто прерывается.

"Существует парадоксальная ситуация, когда станция контролируется Россией, но ее украинский персонал продолжает руководить своими ядерными операциями, что приводит к неизбежным конфликтам и вероятному насилию", - подчеркнул Гросси.

Что этому предшествовало

Стоит напомнить, что в начале июня Россия начала готовиться к визиту гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Оккупанты проводили специальные совещания с представителями агентства.

Недавно Гросси подтвердил, что делегация МАГАТЭ готова поехать на ЗАЭС.

Украина раскритиковала руководство международного агентства и заявила, что это попытка легитимизировать захват Россией станции.

Подробнее о ситуации на крупнейшей в Европе АЭС можно узнать в материале РБК-Украина.

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МАГАТЭ Запорожская АЭС
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