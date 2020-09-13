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Оккупация Крыма нанесла Украине около 1 трлн гривен убытков, - Офис генпрокурора

Киев, Воскресенье 13 сентября 2020 17:27
Оккупация Крыма нанесла Украине около 1 трлн гривен убытков, - Офис генпрокурора
Фото: Гюндуз Мамедов (uk.wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российская аннексия Крыма нанесла Украине уже около 1 триллиона гривен убытков. Об этом свидетельствуют данные материалов уголовных производств по факту оккупации Крымского полуострова.

Такое заявление сделал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью "Радио Свобода".

По его словам, сумма убытков не зафиксирована и будет расти.

"Очевидно, это не зафиксированная сумма, ведь агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса", - отметил он.

Напомним, ранее представительство президента Украины в Крыму возложило на Россию ответственность за водоснабжение на территории оккупированного полуострова.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, какими путями и методами Киев планирует возвращать оккупированный Россией Крым.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский просил ОБСЕ уделять больше внимания оккупированном Крыму.

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