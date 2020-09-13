Окупація Криму завдала Україні близько 1 трлн гривень збитків, - Офіс генпрокурора

Фото: Гюндуз Мамедов (uk.wikipedia.org)

Російська анексія Криму завдала Україні вже близько 1 трильйона гривень збитків. Про це свідчать дані матеріалів кримінальних проваджень за фактом окупації Кримського півострову.

Таку заяву зробив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, сума збитків не зафіксована та буде зростати.

"Очевидно, це не зафіксована сума, адже агресія РФ триває, як тривають і порушення прав громадян на окупованих територіях півострова та Донбасу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше представництво президента України в Криму поклало на Росію відповідальність за водопостачання на території окупованого півострову.

Крім того, в Міністерстві закордонних справ України розповіли, якими шляхами та методами Київ планує повертати окупований Росією Крим.

Додамо, президент України Володимир Зеленський просив ОБСЄ приділяти більше уваги окупованому Криму.