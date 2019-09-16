Оккупационные власти предлагают переименовать Крым

Оккупационные власти оккупированного Крыма предлагают переименовать "Республику Крым" в "Республику Крым - Тавриду". Об этом заявил "постоянный представитель" при президенте России Георгий Мурадов, передают российские СМИ.

По его словам, переименование в "Республику Крым - Тавриду" является инициативой крымских греков.

"В России в целом ряде субъектов федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется. Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть", - заявил Мурадов.

Напомним, ранее сообщалось, что власти оккупированного Крыма проводят среди детей меры, которые направлены на пропаганду войны и вступления в армию Российской Федерации. Подготовка детей к основам военной службы проходит в школах и учебных заведениях.

Отметим, на прошлой неделе Верховная рада Украины признала нелегитимными "выборы" в Крыму. До этого на полуострове прошли "выборы" в законодательное собрание Севастополя, а также в "республиканский парламент" и 265 представительных органов оккупационной власти. Украинская прокуратура просила жителей Крыма не участвовать в "выборах" на полуострове.