Оккупационные власти Крыма изменили правила въезда на полуостров

Фото: КПВВ "Чонгар" (president.gov.ua)

Оккупанты будут требовать негативный ПЦР-тест на коронавирус

Оккупационная администрация Крыма отменила обязательную двухнедельную обсервацию для граждан, которые въезжают на полуостров. С 15 июля для въезда в АРК необходимо иметь справку об отсутствии коронавируса.

Об этом сообщили в офисе Уполномоченного по правам человека.

Там уточнили, что документ должен быть на русском или английском языке. Отсутствие коронавируса должно подтверждаться наличием негативного ПЦР-теста, который необходимо сделать не более, чем за три дня до прибытия на территорию полуострова.

"В случае отсутствия такого документа, граждане должны на протяжении 3 дней пройти соответствующее тестирование за собственные средства. В случае положительного теста на коронавирус, лицо обязано пройти изоляцию по месту пребывания или жительства", - говорится в сообщении.

При этом изоляция должна длиться до момента полного выздоровления и получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Напомним, ранее все граждане, которые прибывали на территорию Крымского полуострова через КПВВ "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка", должны были проходить 14-дневный карантин.