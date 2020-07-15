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Окупаційна влада Криму змінила правила в'їзду на півострів

Крим, Україна, Середа 15 липня 2020 14:25
Окупаційна влада Криму змінила правила в'їзду на півострів
Фото: КПВВ "Чонгар" (president.gov.ua)
Автор: Роман Калиниченко

Окупанти будуть вимагати негативний ПЛР-тест на коронавірус

Окупаційна адміністрація Криму скасувала обов'язкову двотижневу обсервацію для громадян, які в'їжджають на півострів. З 15 липня для в'їзду в АРК необхідно мати довідку про відсутність коронавірусу.

Про це повідомили в офісі Уповноваженого з прав людини.

Там уточнили, що документ має бути російською або англійською мовою. Відсутність коронавірусу має підтверджуватися наявністю негативного ПЛР-тесту, який необхідно зробити не більше, ніж за три дні до прибуття на територію півострова.

"У разі відсутності такого документа, громадяни повинні протягом 3 днів пройти відповідне тестування за власні кошти. У разі позитивного тесту на коронавірус, особа зобов'язана пройти ізоляцію за місцем перебування або проживання", - йдеться в повідомленні.

При цьому ізоляція повинна тривати до повного одужання та отримання негативного ПЛР-тесту на COVID-19.

Нагадаємо, раніше всі громадяни, які прибували на територію Кримського півострова через КПВВ "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка", повинні були проходити 14-денний карантин.

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