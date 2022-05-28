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Оккупационные власти Херсонской области отложили "референдум" до 2023-го

Фото: Херсон – это Украина (Аленка Краснокутская/Facebook)
Автор: Антон Федорцив

Коллаборанты захваченной российскими войсками Херсонской области в очередной раз перенесли сроки проведения псевдорефендума по "присоединению" к РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Заместитель главы военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов оценил вероятность "референдума" о присоединении к РФ. Он признался, что из-за продолжающихся боевых действий вопрос несвоевременный.

"До осени этого не произойдет. Мы готовим административную систему, а затем ближе к следующему году посмотрим, как обстоят дела", – заявил коллаборант.

Еще несколько недель назад он рассказал пропагандистам РФ, что попросит Путина включить оккупированную Херсонскую область в состав России до конца 2022 года. Тогда Стремоусов уверял, что "референдумов не будет".

В ответ пресс-секретарь президента РФ Песков допустил аннексию "легитимным способом", по реализованному в 2014 году сценарию в Крыму. Как следствие, местные коллаборанты вынуждены были вернуться к идее псевдореферендума.

"Мы объявим позже, когда будет планироваться какое-то голосование или плебисцит, но это будет не сегодня либо завтра, поскольку наша первая задача – навести порядок в Херсонской области", – добавил Стремоусов.

Напомним, что Вооруженные силы перешли в контрнаступление и оттеснили войска РФ на необорудованные позиции в Херсонской области.

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