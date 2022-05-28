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Окупаційна влада Херсонської області відклала "референдум" до 2023-го

Фото: Херсон – це Україна (Оленка Краснокутська/Facebook)
Автор: Антон Федорців

Колаборанти захопленої російськими військами Херсонщини вкотре перенесли терміни проведення псевдорефендуму щодо "приєднання" до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов оцінив імовірність "референдуму" про приєднання до РФ. Він зізнався, що через тривалі бойові дії питання не на часі.

"До осені цього не станеться. Ми готуємо адміністративну систему, а потім, ближче до наступного року поглянемо, як ідуть справи", – заявив колаборант.

Ще кілька тижнів тому він розповів пропагандистам РФ, що проситиме Путіна включити окуповану Херсонщину до складу Росії до кінця 2022 року. Тоді Стремоусов запевняв, що "референдумів не буде".

У відповідь прес-секретар президента РФ Пєсков припустив анексію "легітимним способом", за реалізованим у 2014 році сценарієм у Криму. Як наслідок, місцеві колаборанти змушені були повернутися до ідеї псевдореферендуму.

"Ми оголосимо пізніше, коли плануватиметься якесь голосування або плебісцит, але це буде не сьогодні чи завтра, оскільки наше перше завдання – навести лад у Херсонській області", – додав Стремоусов.

Нагадаємо, що Збройні сили перейшли в контрнаступ і відтіснили війська РФ на необладнані позиції в Херсонській області.

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