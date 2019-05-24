Оккупационное командование на Донбассе проверяет реальную боеспособность боевиков, - ГУР

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации начало проверку для определения реального состояния боеспособности боевиков на Донбассе. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщает пресс-центр Минобороны со ссылкой на Главное управление разведки.

В частности, проверки провдяться под видом контроля подготовки подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) "армейский корпусов" ВС РФ обучение в летний период.

"Комиссиями Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ осуществляется всестороннее изучение состояния российско-оккупационных войск в интересах планирования их применения по назначению", - информирует разведка.

Сообщается, что особенностью такой проверки является то, что члены комиссий проверяют отдельные подразделения так называемых "республиканских силовых структур", в частности милиции.

Напомним, на Донбассе в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск от начала суток в пятницу, 24 мая, получил ранения украинский военный.

Отметим, по сообщению украинской стороны Совместного центра по контролю и координации, вооруженные формирования Российской Федерации наращивают вгневі и оборонительные позиции в районе населенного пункта Петровское на оккупированной части Донбасса.