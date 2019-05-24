Окупаційне командування на Донбасі перевіряє реальну боєздатність бойовиків, - ГУР

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування Збройних сил Російської Федерації розпочало перевірку для визначення реального стану боєздатності бойовиків на Донбасі. Як інформує РБК-Україна, про це повідомляє прес-центр Міноборони з посиланням на Головне управління розвідки.

Зокрема, перевірки провдяться під виглядом контролю підготовки підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) "армійський корпусів" ЗС РФ до навчання у літній період.

"Комісіями Генерального штабу та Південного військового округу ЗС РФ здійснюється всебічне вивчення стану російсько-окупаційних військ в інтересах планування їх застосування за призначенням", - інформує розвідка.

Повідомляється, що особливістю такої перевірки є те, що члени комісій також перевіряють окремі підрозділи так званих "республіканських силових структур", зокрема міліції.

Нагадаємо, на Донбасі внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ від початку доби у п'ятницю, 24 травня, отримав поранення український військовий.

Зазначимо, за повідомленням української сторони Спільного центру з контролю та координації, збройні формування Російської Федерації нарощують вгневі і оборонні позиції в районі населеного пункту Петрівське на окупованій частині Донбасу.