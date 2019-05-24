Боевики начали укреплять огневые позиции на Донбассе, - СЦКК

Иллюстративное фото (facebook.com.abazia)

Также оккупационные войска увеличивают количество обстрелов на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации наращивают огневые и оборонительные позиции в районе населенного пункта Петровское на оккупированной части Донбасса. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает пресс-центр операции О'объединенных сил со ссылкой на данные украинской сторгни Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

В частности, в Петровском, которое неподконтрольно украинскому правительству, выявлено продолжение траншеи, которая простиралась на 20 метров с востока на запад на участке разведения.

"Также зафиксировано продолжение двух траншей за пределами участка разведения, где одна траншея простиралась на 45, а вторая - на 75 метров. Все фортификационные укрепления, за оценкой и данными наблюдения СММ ОБСЕ, принадлежат вооруженным формированиям Российской Федерации и оборудуются с целью сокращения расстояния между передовыми позициями оккупантов и Вооруженных сил Украины", - отмечает СЦКК.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что на оккупированной территории Донбасса боевики не пропускают учащихся с неподконтрольных территорий для сдачи экзаменов ВНО.