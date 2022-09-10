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Оккупационная "администрация Харьковской области" убегает из Волчанска в Белгород

Фото: Оккупационная "администрация Харьковской области" убегает из Волчанска в Белгород (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупационная "администрация" заявила, что российские военные покидают Волчанск, поэтому и сама администрация выезжает в Белгород.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Об'єктив".

"Все население города продолжает эвакуироваться. Депутат Единой России Евгений Евтушенко анонсировал перенос штаба из г. Волчанск в г. Белгород", - заявили оккупанты.

Оккупанты заявляют, что также будут функционировать филиалы в Курске, Якутске и других российских городах.

Отметим, что в Волчанск из Купянска так называемая "власть Харьковской области" переехала только 8 сентября.

Напомним, что над Балаклеей поднят украинский флаг.

Также появилось первое фото с освобожденного изюма Харьковской области.

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