Оккупационная "администрация Харьковской области" убегает из Волчанска в Белгород

Оккупационная "администрация" заявила, что российские военные покидают Волчанск, поэтому и сама администрация выезжает в Белгород.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Об'єктив" .

"Все население города продолжает эвакуироваться. Депутат Единой России Евгений Евтушенко анонсировал перенос штаба из г. Волчанск в г. Белгород", - заявили оккупанты.

Оккупанты заявляют, что также будут функционировать филиалы в Курске, Якутске и других российских городах.

Отметим, что в Волчанск из Купянска так называемая "власть Харьковской области" переехала только 8 сентября.