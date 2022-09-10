Окупаційна "адміністрація Харківської області" тікає з Вовчанська у Бєлгород

Окупаційна "адміністрація" заявила, що російські військові покидають Вовчанськ, тому і сама адміністрація виїжджає до Бєлгорода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Об'єктив" .

"Все населення міста продовжує евакуюватися. Депутат Єдиної Росії Євген Євтушенко анонсував перенесення штабу з м. Вовчанськ до м. Бєлгорода", - заявили окупанти.

Окупанти заявляють, що також будуть функціонувати філіали у Курську, Якутську та інших російських містах.

Зазначимо, що до Вовчанська з Куп’янська так звана "влада Харківської області" переїхала лише 8 вересня.