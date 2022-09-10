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Окупаційна "адміністрація Харківської області" тікає з Вовчанська у Бєлгород

Фото: Окупаційна "адміністрація Харківської області" тікає з Вовчанська у Бєлгород (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Окупаційна "адміністрація" заявила, що російські військові покидають Вовчанськ, тому і сама адміністрація виїжджає до Бєлгорода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Об'єктив".

"Все населення міста продовжує евакуюватися. Депутат Єдиної Росії Євген Євтушенко анонсував перенесення штабу з м. Вовчанськ до м. Бєлгорода", - заявили окупанти.

Окупанти заявляють, що також будуть функціонувати філіали у Курську, Якутську та інших російських містах.

Зазначимо, що до Вовчанська з Куп’янська так звана "влада Харківської області" переїхала лише 8 вересня.

Нагадаємо, що над Балаклією піднято український прапор.

Також з'явилося перше фото зі звільненого Ізюма Харківської області.

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