Окупаційна "адміністрація Харківської області" тікає з Вовчанська у Бєлгород

Окупаційна "адміністрація" заявила, що російські військові покидають Вовчанськ, тому і сама адміністрація виїжджає до Бєлгорода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Об'єктив".
"Все населення міста продовжує евакуюватися. Депутат Єдиної Росії Євген Євтушенко анонсував перенесення штабу з м. Вовчанськ до м. Бєлгорода", - заявили окупанти.
Окупанти заявляють, що також будуть функціонувати філіали у Курську, Якутську та інших російських містах.
Зазначимо, що до Вовчанська з Куп’янська так звана "влада Харківської області" переїхала лише 8 вересня.
Нагадаємо, що над Балаклією піднято український прапор.
Також з'явилося перше фото зі звільненого Ізюма Харківської області.
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