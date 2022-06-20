Оккупанты жалуются на командиров и долгое пребывание в Украине: перехват ГУР

Российские оккупанты признаются, что командиры лгут им. Солдат обманом держат в Украине и заставляют воевать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
В новой перехваченной разговоре российский военный с Сахалина рассказывает жене, почему так долго находится в Украине.
"Наша бригада, хоть и на Сахалине, самая отсталая. Все по четыре месяца, потом по три месяца. А мы здесь на полгода. Командир что будет говорить? Я ему уже не верю, если он меня с продолжением не помог и обманул. Чего ему дальше верить?"- сказал он.
При этом оккупант ищет другие способы для возвращения домой. По его словам, на Сахалине, где дислоцируется его часть, уже нет никого, поскольку всех перебросили в Украину.
Женщина спрашивает о причинах столь долгого пребывания на войне: "Вы самая боевая часть?". На это оккупант ей отвечает: "Самая тупая часть".
Напомним, недавно ВСУ взяли в плен боевика из так называемой "ЛНР". Он признался, что пошел воевать против Украины, чтобы снова не сесть в тюрьму.
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