UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты жалуются на командиров и долгое пребывание в Украине: перехват ГУР

Фото: оккупанты жалуются, что долго находятся на войне в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты признаются, что командиры лгут им. Солдат обманом держат в Украине и заставляют воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В новой перехваченной разговоре российский военный с Сахалина рассказывает жене, почему так долго находится в Украине.

"Наша бригада, хоть и на Сахалине, самая отсталая. Все по четыре месяца, потом по три месяца. А мы здесь на полгода. Командир что будет говорить? Я ему уже не верю, если он меня с продолжением не помог и обманул. Чего ему дальше верить?"- сказал он.

При этом оккупант ищет другие способы для возвращения домой. По его словам, на Сахалине, где дислоцируется его часть, уже нет никого, поскольку всех перебросили в Украину.

Женщина спрашивает о причинах столь долгого пребывания на войне: "Вы самая боевая часть?". На это оккупант ей отвечает: "Самая тупая часть".

Напомним, недавно ВСУ взяли в плен боевика из так называемой "ЛНР". Он признался, что пошел воевать против Украины, чтобы снова не сесть в тюрьму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины