Окупанти скаржаться на командирів та довге перебування в Україні: перехоплення ГУР

У новій перехопленій розмові російський військовий з Сахаліну розповідає дружині, чому так довго перебуває в Україні.

"Наша бригада, хоч і на Сахаліні, найвідсталіша. Всі по чотири місяці, потім по три місяці. А ми тут на пів року. Командир що буде говорити? Я йому вже не вірю, якщо він мене з продовженням не допоміг і обдурив. Чого йому далі вірити?" - сказав він.

При цьому окупант шукає інші способи для повернення додому. За його словами, на Сахаліні, де дислокується його частина, вже немає нікого, оскільки всіх перекинули в Україну.

Жінка питає про причини такого довгого перебування на війні: "Ви найбільш бойова частина?". На це окупант їй відповідає: "Найбільш тупа частина".