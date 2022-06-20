Окупанти скаржаться на командирів та довге перебування в Україні: перехоплення ГУР

Російські окупанти зізнаються, що командири брешуть їм. Солдатів обманом тримають в Україні та змушують воювати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
У новій перехопленій розмові російський військовий з Сахаліну розповідає дружині, чому так довго перебуває в Україні.
"Наша бригада, хоч і на Сахаліні, найвідсталіша. Всі по чотири місяці, потім по три місяці. А ми тут на пів року. Командир що буде говорити? Я йому вже не вірю, якщо він мене з продовженням не допоміг і обдурив. Чого йому далі вірити?" - сказав він.
При цьому окупант шукає інші способи для повернення додому. За його словами, на Сахаліні, де дислокується його частина, вже немає нікого, оскільки всіх перекинули в Україну.
Жінка питає про причини такого довгого перебування на війні: "Ви найбільш бойова частина?". На це окупант їй відповідає: "Найбільш тупа частина".
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ взяли в полон бойовика з так званої "ЛНР". Він зізнався, що пішов воювати проти України, аби знову не сісти в тюрму.
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